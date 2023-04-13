Куртуа: «Мы добились хорошего результата, но тревожит факт, что «Реал» не забил третий гол»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Каждый раз в больших матчах плей-офф тебя не покидает чувство, что ты мог и должен был снимать все вопросы заранее. «Челси» едва не забил в концовке. Мы добились хорошего результата, но тревожит факт, что мы не забили третий и, быть может, даже четвертый гол. Надеюсь, мы не пожалеем об этом на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Ответная игра пройдет в Лондоне через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.