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Куртуа: «Мы добились хорошего результата, но тревожит факт, что «Реал» не забил третий гол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Каждый раз в больших матчах плей-офф тебя не покидает чувство, что ты мог и должен был снимать все вопросы заранее. «Челси» едва не забил в концовке. Мы добились хорошего результата, но тревожит факт, что мы не забили третий и, быть может, даже четвертый гол. Надеюсь, мы не пожалеем об этом на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Ответная игра пройдет в Лондоне через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

12&nbsp;апреля. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Винисиус Жуниор и&nbsp;Карим Бензема. «Реал» мчится к новому титулу в Лиге чемпионов. «Челси» — в никуда
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037768--real-madrid-vs-chelsea/
Тибо Куртуа
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ФК Реал
ФК Челси
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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