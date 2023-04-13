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Сегодня, 02:51

Лэмпард: «На следующей неделе будет битва»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я горжусь 10 игроками, которые заканчивали матч. Разочаровывает тот факт, что мы, перестраиваясь, подарили сопернику «стандарт», после чего был забит второй мяч. У нас были неплохие моменты. Сначала у Жоау, потом у Рахима, в концовке у Мейсона. Были какие-то позитивные моменты, однако реальный итог этого матча — поражение. Я сказал игрокам, что на «Стэмфорд Бридж» случаются особенные вещи. У нас хорошая команда, и мы должны верить.

На следующей неделе будет битва. Понятно, что нам надо показать футбол более высокого уровня. Необходимо понять некоторые мелочи, правильно настроиться и сыграть в более позитивном ключе. Если это удастся, то с таким составом нам это будет по силам. У меня было несколько подобных матчей на «Стэмфорд Бридж», — цитирует пресс-служба УЕФА Лэмпарда.

Ответная игра пройдет в Лондоне через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

12&nbsp;апреля. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Винисиус Жуниор и&nbsp;Карим Бензема. «Реал» мчится к новому титулу в Лиге чемпионов. «Челси» — в никуда
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037768--real-madrid-vs-chelsea/
Фрэнк Лэмпард
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ФК Челси
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