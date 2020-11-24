Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич отличился уже на 4-й минуте первого тайма матча группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара». Он открыл счет в матче — 1:0.

Юрий Газинский потерял мяч на своей половине поля. «Севилья» провела атаку, которая закончилась навесом в штрафную. Кайо смог выбить мяч, но тот отлетел к Ракитичу, который точно пробил в угол.