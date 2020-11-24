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«Краснодар» — «Севилья»: Ракитич открыл счет 4-й минуте

21:01
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич отличился уже на 4-й минуте первого тайма матча группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара». Он открыл счет в матче — 1:0.

Юрий Газинский потерял мяч на своей половине поля. «Севилья» провела атаку, которая закончилась навесом в штрафную. Кайо смог выбить мяч, но тот отлетел к Ракитичу, который точно пробил в угол.

Краснодар — Севилья

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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