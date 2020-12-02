Мусаев: «Все понимают, что «Краснодару» отступать некуда»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ренна».

— Неудачная серия? Неприятный момент, конечно, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ». — Но, к сожалению, такие периоды бывают в жизни каждой команды. Нужно несколько побед, чтобы все вернулось в свое русло.

Специалист отметил, что лидеры команды еще до конца не готовы, в частности, Ари, Вандерсон, Берг показывают сейчас 60 процентов от максимума.

— Все понимают, что нам отступать некуда. Каждый футболист это понимает и отдаст все силы, — добавил Мусаев.