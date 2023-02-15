Ковальчук поделился ожиданиями от матча «Боруссия» — «Челси»

Создатель популярной интернет-передачи «Картавый футбол» Никита Ковальчук и тренер «Ариса» сделал прогноз на матч между «Боруссией» и «Челси» в Лиге чемпионов.

«Здесь одной команде будет поставлена задача выиграть, во что бы то ни стало, — это «Челси». Если они вылетят из 1/8 финала, то этот сезон даже просто приятным назвать нельзя. Поэтому, они будут очень сильно заряжены. Однако кто будет заряжен в первую очередь? Конечно, тренер. А вот по игрокам будут вопросы. «Боруссия» же набрала ход и играет очень интересно, поэтому я бы сказал, что немецкая команда победит», — приводит слова Ковальчука Vprognoze.ru.

Матч «Боруссия» — «Челси» пройдет 15 февраля на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 23.00 по мск. Ответная игра состоится 7 марта в Лондоне.