Ковач считает, что «Монако» не стоит очень расстраиваться после поражения от «Шахтера»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился впечатлениями после матча с «Шахтером» (0:1) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

«У их вратаря (Анатолия Трубина — Прим. «СЭ») был очень хороший день, — цитирует Ковача официальный сайт УЕФА 18 августа. — Я доволен первым таймом. Мы увидели, что можем создавать моменты против этой команды. Нам не стоит слишком расстраиваться».

Единственный мяч на 19-й минуте забил Педринью. Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.