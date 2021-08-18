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Ковач считает, что «Монако» не стоит очень расстраиваться после поражения от «Шахтера»

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Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился впечатлениями после матча с «Шахтером» (0:1) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

«У их вратаря (Анатолия Трубина — Прим. «СЭ») был очень хороший день, — цитирует Ковача официальный сайт УЕФА 18 августа. —  Я доволен первым таймом. Мы увидели, что можем создавать моменты против этой команды. Нам не стоит слишком расстраиваться».

Единственный мяч на 19-й минуте забил Педринью. Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.

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Евгений Петров все материалы автора

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