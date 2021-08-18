Марлон назвал победу «Шахтера» над «Монако» идеальным результатом

Защитник «Шахтера» Марлон прокомментировал победу над «Монако» (1:0) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Сегодня мы получили идеальный результат, — цитирует бразильца сайт УЕФА 18 августа. — Это именно то, чего мы хотели. Мы также хотели хорошо сыграть и сделали это. Думаю, мы можем еще прибавить в ответном матче».

Единственный мяч на 19-й минуте забил Педринью. Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.