Марлон назвал победу «Шахтера» над «Монако» идеальным результатом
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Защитник «Шахтера» Марлон прокомментировал победу над «Монако» (1:0) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.
«Сегодня мы получили идеальный результат, — цитирует бразильца сайт УЕФА 18 августа. — Это именно то, чего мы хотели. Мы также хотели хорошо сыграть и сделали это. Думаю, мы можем еще прибавить в ответном матче».
Единственный мяч на 19-й минуте забил Педринью. Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032632--monaco-vs-shakhtar-donetsk/
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