Кукурелья признан лучшим игроком матча «Челси» — «Боруссия»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:0). После игры ему вручили памятный приз.

«Кукурелья показал фантастический футбол. Он совершил множество перехватов в первом тайме, грамотно читал игру, продемонстрировал мастерство в борьбе за верховые мячи и точность в передачах, чем способствовал победе «Челси», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси».