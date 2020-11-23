Корреа: «Готовы на все, чтобы победить «Зенит»

Нападающий «Лацио» Хоакин Корреа рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита».

— Наша сила — в единстве. Тренер давно знает команду, ежедневно мы работаем над своей игрой. Мы готовы на все, чтобы победить «Зенит» и продолжить наш путь по Лиге чемпионов. (Гоша Чернов)

Матч «Лацио» — «Зенит» состоится во вторник, 24 ноября. Начало — в 23.00 (мск).