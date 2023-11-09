«Копенгаген» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед»

«Копенгаген» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:3.

Нападающий английской команды Расмус Хойлунд на 3-й минуте открыл счет, а на 28-й — оформил дубль. В концовке первого тайма «МЮ» остался в меньшинстве, так как Маркус Рэшфорд получил красную карточку. Хозяева воспользовались численным преимуществом и еще до перерыва сравняли счет.

В начале второй половины Бруну Фернандеш вывел гостей вперед. Однако на 83-й минуте «Копенгаген» отыгрался, а за несколько минут до конца игры вырвал победу. Победный гол на счету шведского форварда Руни Барджи.

«Копенгаген» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов и с 4 очками поднялся на 2-е место в группе А. «Манчестер Юнайтед» идет последним — 3 очка.