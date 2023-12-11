12 декабря «Копенгаген» на своем поле стадиона «Паркен» примет турецкий «Галатасарай» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра в Копенгагене (Дания) начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи ЛЧ «Копенгаген» — «Галатасарай» пройдет на канале «Матч Арена». Начало прямого эфира — в 22.45 мск. Увидеть самые интересные моменты противостояния также можно в онлайн-перекличке Лиги чемпионов на телеканале «Матч Премьер» во вторник.

Следить за ключевыми событиями игры «Копенгаген» — «Галатасарай» можно в матч-центре «СЭ».

«Копенгаген» с пятью баллами занимает второе место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» с пятью очками находится на третьей строчке.

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 12 декабря