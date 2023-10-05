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Сегодня, 04:59

Консейсау после поражения от «Барселоны» рассказал, что нужно «Порту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сержиу Консейсау.
Фото AFP

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Игроки следовали нашей стратегии, но, чтобы играть на высшем уровне в самом лучшем в мире турнире, каждому нужно ежеминутно сохранять концентрацию внимания. Нельзя совершать определенного рода ошибки в этом турнире, иначе будете наказаны, как мы, пусть и оставили в этой игре все свои силы.

Работа, решительный настрой, амбициозность, желание победить в ближайшей игре — вот что нам сейчас необходимо. Больше и добавить нечего. Прошлый год мы начали с двух поражений, в этом у нас — одно. Нам необходимо подойти к следующей игре и постараться ее выиграть. И продолжать работу», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).

 
4&nbsp;октября. &laquo;Порту&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» победила ценой потери двух звезд, «Ман Сити» снова разобрался с «Лейпцигом», невероятная развязка в Глазго
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039113--fc-porto-vs-barcelona/
Сержиу Консейсау
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Порту
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