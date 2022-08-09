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Сегодня, 01:25

Клеман назвал фаворита ответного матча «Монако» с ПСВ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман ответил на вопрос, кто является фаворитом ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).

«Фаворит? Чаще всего это слово приводят журналисты, оно им нравится. В физическом плане, как мне кажется, мы смотримся лучше, но это необходимо доказать на поле. Правда заключается в том, что нас ждет матч между двумя мастеровитыми командами, у каждой из которых имеются свои сильные стороны. Нам же нужно показать, что в этом двухматчевом противостоянии мы сильнее своего соперника.», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч ПСВ — «Монако» состоится во вторник, 9 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87/
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