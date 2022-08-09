Клеман назвал фаворита ответного матча «Монако» с ПСВ

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман ответил на вопрос, кто является фаворитом ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).

«Фаворит? Чаще всего это слово приводят журналисты, оно им нравится. В физическом плане, как мне кажется, мы смотримся лучше, но это необходимо доказать на поле. Правда заключается в том, что нас ждет матч между двумя мастеровитыми командами, у каждой из которых имеются свои сильные стороны. Нам же нужно показать, что в этом двухматчевом противостоянии мы сильнее своего соперника.», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч ПСВ — «Монако» состоится во вторник, 9 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.