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Клеман считает, что «Монако» готов к серии пенальти в противостоянии с ПСВ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ отметил, что монегаски готовы к серии пенальти. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).

«Мы провели серьезную работу над этим аспектом игры перед полуфинальной встречей с «Нантом» в Кубке Франции в прошлом сезоне. Я видел, как промахиваются игроки в момент истины, хотя до этого на тренировках они ни разу не ошибались. Поэтому на последних тренировках мы не стали выделять много времени на подготовку к серии пенальти. Тем не менее у нас с игроками состоялся разговор об опыте, полученном во встрече с «Нантом». Есть незначительные вещи, которые требуется подправить, чтобы в этот раз все получилось», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч ПСВ — «Монако» состоится во вторник, 9 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87/
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Филипп Клеман
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