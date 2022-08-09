Клеман считает, что «Монако» готов к серии пенальти в противостоянии с ПСВ

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ отметил, что монегаски готовы к серии пенальти. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).

«Мы провели серьезную работу над этим аспектом игры перед полуфинальной встречей с «Нантом» в Кубке Франции в прошлом сезоне. Я видел, как промахиваются игроки в момент истины, хотя до этого на тренировках они ни разу не ошибались. Поэтому на последних тренировках мы не стали выделять много времени на подготовку к серии пенальти. Тем не менее у нас с игроками состоялся разговор об опыте, полученном во встрече с «Нантом». Есть незначительные вещи, которые требуется подправить, чтобы в этот раз все получилось», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч ПСВ — «Монако» состоится во вторник, 9 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.