Клеман надеется, что «Монако» будет выкладываться в каждом матче Лиги Европы

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман после поражения от ПСВ (2:3) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов отметил, что команда будет серьезно готовиться к Лиге Европы.

«В Лиге Европы будут отличные матчи! В этом турнире много хороших команд. Нужно быть очень амбициозным, я хочу видеть очень амбициозных игроков и во всех трех турнирах. Не только в еврокубках. Мы должны выкладываться в каждом матче», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.