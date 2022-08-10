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Сегодня, 00:55

Клеман надеется, что «Монако» будет выкладываться в каждом матче Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман после поражения от ПСВ (2:3) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов отметил, что команда будет серьезно готовиться к Лиге Европы.

«В Лиге Европы будут отличные матчи! В этом турнире много хороших команд. Нужно быть очень амбициозным, я хочу видеть очень амбициозных игроков и во всех трех турнирах. Не только в еврокубках. Мы должны выкладываться в каждом матче», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

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