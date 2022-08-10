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Сегодня, 00:06

Киевское «Динамо» в дополнительное время обыграло «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Динамо» (Киев).
Фото Global Look Press

Киевское «Динамо» переиграло «Штурм» В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:1.

На 27-й минуте Расмус Хойлунд вывел хозяев вперед. Во второй половине голов забито не было, поэтому команды сыграли еще два тайма по 15 минут. Константин Вивчаренко и Виктор Цыганков отметились голами и принесли команде победу.

В первой встрече украинская команда выиграла с минимальным счетом, поэтому по сумме двух встреч вышла в следующий раунд, где сыграет с «Бенфикой».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
09 авг, 21:30. Merkur Arena (Грац)
Штурм
1:2
Динамо К

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