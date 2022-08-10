Киевское «Динамо» в дополнительное время обыграло «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» переиграло «Штурм» В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:1.

На 27-й минуте Расмус Хойлунд вывел хозяев вперед. Во второй половине голов забито не было, поэтому команды сыграли еще два тайма по 15 минут. Константин Вивчаренко и Виктор Цыганков отметились голами и принесли команде победу.

В первой встрече украинская команда выиграла с минимальным счетом, поэтому по сумме двух встреч вышла в следующий раунд, где сыграет с «Бенфикой».