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Сегодня, 01:57

Гурбанов объяснил, почему «Карабах» переиграл «Ференцварош» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над «Ференцварошем» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«В первую очередь, поздравляю своих игроков. Они очень старались и хотели победить. Итоговый счет может нас обманывать. Эта победа далась с большим трудом. У меня большое уважение к Станиславу Черчесову. Его карьера, как игровая, так и тренерская, намного больше моей. Я не могу сказать, что переиграл его тактически. В футболе порой бывает, что побеждает не тот, кто смотрелся лучше. Но сегодня мои футболисты очень желали выиграть. А мыслей, что переиграл Черчесова тактически – такого нет. Завтра команда с менее опытным тренером может переиграть и нас. Поэтому не хочу подпускать к себе такие мысли.

Я и вчера говорил, что для любого тренера преимущество, когда все игроки здоровы. Каждый футболист выполнял свои задачи на поле. Сегодня Кади очень красиво сыграл и очень хорошо боролся, чему я сильно рад. Мне в принципе понравились все мои футболисты, не хочу кого-то выделять отдельно», – цитирует Azerisport Гурбанова.

 
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В финале квалификации Лиги чемпионов «Карабах» сыграет против «Виктории» (Пльзень).

Источник: https://www.azerisport.com/football/20220810003237617.html
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