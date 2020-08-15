Кике Сетьен: «Сейчас слишком рано говорить о том, останусь ли я в «Барселоне» или нет»
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8).
— Это чрезвычайно болезненное поражение, — приводит слова Сетьена Movistar. — Они забили больше голов, чем заслужили. Мы начали неплохо, но сила соперника на многих этапах игры превосходила нашу.
Я здесь всего несколько месяцев. Если Пике скажет, что пришло время больших перемен, его слова будут иметь значение. Пришло время рассмотреть и принять решения, необходимые для нашего будущего.
Я думаю, что сейчас слишком рано говорить о том, останусь ли я в клубе или нет. Реальность такова, что это не зависит от меня. Это стоит того, чтобы все мы работали над тем, что важно.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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