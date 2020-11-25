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Киевское «Динамо» потерпело самое крупное домашнее поражение в истории Лиги чемпионов

13:28
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Киевское «Динамо» в матче 4-го тура Лиги чемпионов на своем поле уступило «Барселоне» (0:4). Как сообщает клубная пресс-служба, это поражение стало самым крупным в истории украинского клуба в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.

Ранее 0:4 киевляне уступали только «Манчестер Юнайтед» — 7 ноября 2007 года на выезде. Кроме того, это третье крупное еврокубковое поражение «Динамо» от «Барселоны» (первое домашне), 24-е крупное поражение команды Луческу в еврокубках (девятое домашнее).

Киевлян в 14-й раз дома сыграло против испанского клуба в еврокубках. За это время динамовцы трижды победили, 5 раз сыграли вничью, 6 раз уступили, забили 17 голов и пропустили 21 мяч.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/dinamo_barselona_chisla_ta_fakti/

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