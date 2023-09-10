Кейн рассказал об ожиданиях «Баварии» от Лиги чемпионов

Форвард «Баварии» Харри Кейн считает мюнхенский клуб фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

«Мы еще не начали играть в Лиге чемпионов, но надеемся, что выиграем ее. Это другой уровень давления, и я чувствую, что это только поможет мне выступать на более высоком уровне. У меня было предчувствие, что мы сыграем с английским клубом. Участвовать в этом турнире в качестве одного из фаворитов, это не то же самое, что играть в нем, надеясь просто выйти из группы», — приводит слова Кейна Mail Sport.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем 100 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

По итогам жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24 «Бавария» попала в группу A вместе с «Манчестер Юнайтед», «Копенгагеном» и «Галатасараем».