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Кавани должен успеть восстановиться к матчу с «Реалом»

17:51
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Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани сможет принять участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Уругвайский форвард успеет восстановиться после травмы, сообщает L'Equipe.

Кавани получил повреждение в матче лиги 1 против «Тулузы» 25-го августа. По предварительным прогнозам, он выбыл на три недели. Однако Кавани уже приступил к тренировкам в общей группе.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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