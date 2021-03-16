Главный арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах) Сергей Карасев и его судейская бригада не встали на колено перед началом встречи.

Футболисты и арбитры встают на колено перед игрой в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны).

Вместе с Карасевым матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» в Будапеште обслуживают Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия).

Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. В США прошли массовые столкновения после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Мужчина скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.