Карасев и его бригада не встали на колено перед матчем «Манчестер Сити» — «Боруссия»
Главный арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах) Сергей Карасев и его судейская бригада не встали на колено перед началом встречи.
Футболисты и арбитры встают на колено перед игрой в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны).
Вместе с Карасевым матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» в Будапеште обслуживают Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия).
#BlackLivesMatter #UCL #CityBMG @ManCity pic.twitter.com/l9Zr76xUZh— Borussia (@borussia) March 16, 2021
Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. В США прошли массовые столкновения после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Мужчина скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.
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