Полузащитник «Реала» Тони Кроос вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Для хавбека эта игра стала сотой в главном еврокубковом турнире.

Кроос стал четвертым футболистом из Германии, достигшим этой отметки, и вторым полевым игроков. Больше него в Лиге чемпионов сыграли вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, а также уже завершившие карьеру защитник Филипп Лам (110) и вратарь Оливер Кан (103).