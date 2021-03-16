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Кроос — четвертый немец, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов

23:01
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Для хавбека эта игра стала сотой в главном еврокубковом турнире.

Кроос стал четвертым футболистом из Германии, достигшим этой отметки, и вторым полевым игроков. Больше него в Лиге чемпионов сыграли вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, а также уже завершившие карьеру защитник Филипп Лам (110) и вратарь Оливер Кан (103).

Реал — Аталанта

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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