Капитан ПАОКа рассчитывает на выход в группу
01:23
Капитан ПАОКа Димитриос Пелкас после поражения от «Краснодара» в матче плей-офф Лиги чемпионов (1:2) отметил, что его команда не заслужила такого результата. Ответная встреча состоится через неделю.
— Мы не заслуживали поражения, — цитирует официальный сайт УЕФА Пелкаса. — Эти двухматчевые противостояния нужно играть с холодной головой во избежание ошибок. Будем усердно работать и сделаем все, чтобы изменить ход дуэли. Мы полны решимости достичь того, чего ПАОК не добивался прежде. Хотим пройти в групповой раунд Лиги чемпионов.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029267--krasnodar-vs-paok/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»
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