Капитан ПАОКа рассчитывает на выход в группу

Капитан ПАОКа Димитриос Пелкас после поражения от «Краснодара» в матче плей-офф Лиги чемпионов (1:2) отметил, что его команда не заслужила такого результата. Ответная встреча состоится через неделю.

— Мы не заслуживали поражения, — цитирует официальный сайт УЕФА Пелкаса. — Эти двухматчевые противостояния нужно играть с холодной головой во избежание ошибок. Будем усердно работать и сделаем все, чтобы изменить ход дуэли. Мы полны решимости достичь того, чего ПАОК не добивался прежде. Хотим пройти в групповой раунд Лиги чемпионов.