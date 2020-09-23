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Капитан ПАОКа рассчитывает на выход в группу

01:23

Капитан ПАОКа Димитриос Пелкас после поражения от «Краснодара» в матче плей-офф Лиги чемпионов (1:2) отметил, что его команда не заслужила такого результата. Ответная встреча состоится через неделю.

— Мы не заслуживали поражения, — цитирует официальный сайт УЕФА Пелкаса. — Эти двухматчевые противостояния нужно играть с холодной головой во избежание ошибок. Будем усердно работать и сделаем все, чтобы изменить ход дуэли. Мы полны решимости достичь того, чего ПАОК не добивался прежде. Хотим пройти в групповой раунд Лиги чемпионов.

Краснодар — ПАОК

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029267--krasnodar-vs-paok/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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