Капитан «Боруссии» назвал матч с «Реалом» худшим в группе
Капитан «Боруссии» Ларс Штиндль после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов (0:2) заявил, что это был худший матч команды в группе. По его мнению, выход из группы — фантастическое достижение.
— Какое-то сумасшествие. Это был наш худший матч в группе, но мы прошли дальше. Мы все переживали, наблюдая за ходом другого матча по iPad, но когда прозвучал финальный свисток, нашей радости не было предела!
Выход из такой группы с тремя невероятными командами — фантастическое достижение. Мы были сосредоточены на сегодняшней игре, но получали сообщения о ходе параллельного матча от тех, кто выходил на поле во втором тайме.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029456--real-madrid-vs-monchengladbach/
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