Капитан «Боруссии» назвал матч с «Реалом» худшим в группе

Капитан «Боруссии» Ларс Штиндль после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов (0:2) заявил, что это был худший матч команды в группе. По его мнению, выход из группы — фантастическое достижение.

— Какое-то сумасшествие. Это был наш худший матч в группе, но мы прошли дальше. Мы все переживали, наблюдая за ходом другого матча по iPad, но когда прозвучал финальный свисток, нашей радости не было предела!

Выход из такой группы с тремя невероятными командами — фантастическое достижение. Мы были сосредоточены на сегодняшней игре, но получали сообщения о ходе параллельного матча от тех, кто выходил на поле во втором тайме.