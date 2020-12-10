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Капитан «Боруссии» назвал матч с «Реалом» худшим в группе

05:02
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Капитан «Боруссии» Ларс Штиндль после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов (0:2) заявил, что это был худший матч команды в группе. По его мнению, выход из группы — фантастическое достижение.

— Какое-то сумасшествие. Это был наш худший матч в группе, но мы прошли дальше. Мы все переживали, наблюдая за ходом другого матча по iPad, но когда прозвучал финальный свисток, нашей радости не было предела!

Выход из такой группы с тремя невероятными командами — фантастическое достижение. Мы были сосредоточены на сегодняшней игре, но получали сообщения о ходе параллельного матча от тех, кто выходил на поле во втором тайме.

Реал — Боруссия М

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029456--real-madrid-vs-monchengladbach/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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