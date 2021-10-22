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Капелло — про игру «Зенита»: «Против грандов российскому клубу сложно рассчитывать на что-то серьезное»

12:57
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Бывший главный тренер сборной России итальянский специалист Фабио Капелло в интервью «СЭ» оценил игру «Зенита» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионом против «Ювентуса» (0:1).

20&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Артем Дзюба. «Крайне неудачный матч против «Ювентуса» провел Дзюба. Это большая проблема». Интервью Фабио Капелло

— Примерно такой же гол в те же минуты в Манчестере пропустила и «Аталанта» — от Криштиану Роналду. Защитники «Зенита» упустили из виду Кулушевски, с которым просто надо было сыграть в том моменте персонально. Не знаю, кто именно это должен был сделать, но кто-то должен был точно. (Смеется.)

— Насколько нынешний «Зенит» отличается от самого себя, выступавшего в предыдущих розыгрышах ЛЧ при Семаке?

— На мой взгляд, команда стала сильнее, а сам Сергей вырос как тренер. Три подряд победы в РПЛ и регулярные выступления в Лиге чемпионов добавили Семаку и его игрокам опыта, позволили сделать определенный шаг вперед. Другое дело, что против таких грандов, как «Челси» и «Ювентус», российскому клубу объективно сложно рассчитывать на что-то серьезное. Ты можешь быть классным и прогрессирующим тренером, но на поле-то выходят футболисты. А состав «Зенита», который хорош по меркам вашей премьер-лиги, объективно слабее как лондонского, так и туринского. Тут и спорить не о чем.

«Зенит» занимает третье место в группе H (3 очка). Лидирует «Ювентус» (9), вторым идет «Челси» (6), замыкает таблицу «Мальме» (0).

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Роман Шишов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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