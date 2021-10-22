Бывший главный тренер сборной России итальянский специалист Фабио Капелло в интервью «СЭ» оценил игру «Зенита» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионом против «Ювентуса» (0:1).

— Примерно такой же гол в те же минуты в Манчестере пропустила и «Аталанта» — от Криштиану Роналду. Защитники «Зенита» упустили из виду Кулушевски, с которым просто надо было сыграть в том моменте персонально. Не знаю, кто именно это должен был сделать, но кто-то должен был точно. (Смеется.)

— Насколько нынешний «Зенит» отличается от самого себя, выступавшего в предыдущих розыгрышах ЛЧ при Семаке?

— На мой взгляд, команда стала сильнее, а сам Сергей вырос как тренер. Три подряд победы в РПЛ и регулярные выступления в Лиге чемпионов добавили Семаку и его игрокам опыта, позволили сделать определенный шаг вперед. Другое дело, что против таких грандов, как «Челси» и «Ювентус», российскому клубу объективно сложно рассчитывать на что-то серьезное. Ты можешь быть классным и прогрессирующим тренером, но на поле-то выходят футболисты. А состав «Зенита», который хорош по меркам вашей премьер-лиги, объективно слабее как лондонского, так и туринского. Тут и спорить не о чем.

«Зенит» занимает третье место в группе H (3 очка). Лидирует «Ювентус» (9), вторым идет «Челси» (6), замыкает таблицу «Мальме» (0).