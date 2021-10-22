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Экс-игрок «Милана»: «Газпром Арена» впечатлила, а вот игра «Зенита» разочаровала"

Экс-игроку «Милана» Амброзини понравился стадион «Зенита», но не игра российской команды
12:46

Экс-игрок «Милана» и сборной Италии Массимо Амброзини в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» (0:1). По его словам, игра российского клуба разочаровала.

20&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. «Петербург — фантастика! «Газпром Арена» — супер! А вот «Зенит» разочаровал». Интервью двукратного победителя Лиги чемпионов в составе «Милана»

«Мне удалось совершить пробежку по центру, и я увидел фантастическую красоту. Один Спас на Крови чего стоит! А «Газпром Арена» — супер!» — отметил Амброзини. — Одна из лучших, что видел в жизни, а, как вы понимаете, побывал на очень многих. Просто топ! Финал Лиги чемпионов на таком сооружении станет настоящим праздником футбола.

А вот команда меня в какой-то степени разочаровала. Да, она вроде бы была близка к ничейному исходу с таким грандом, как «Ювентус», но слишком уж невнятными хозяева поля выглядели в атаке. В обороне в целом справились, если не считать эпизода с пропущенным голом, а вот впереди все делалось слишком осторожно: можно и нужно больше смелости".

«Зенит» занимает третье место в группе H (3 очка). Лидирует «Ювентус» (9), вторым идет «Челси» (6), замыкает таблицу «Мальме» (0).

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Роман Шишов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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