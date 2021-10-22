Экс-игрок «Милана»: «Газпром Арена» впечатлила, а вот игра «Зенита» разочаровала"

Экс-игрок «Милана» и сборной Италии Массимо Амброзини в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» (0:1). По его словам, игра российского клуба разочаровала.

«Мне удалось совершить пробежку по центру, и я увидел фантастическую красоту. Один Спас на Крови чего стоит! А «Газпром Арена» — супер!» — отметил Амброзини. — Одна из лучших, что видел в жизни, а, как вы понимаете, побывал на очень многих. Просто топ! Финал Лиги чемпионов на таком сооружении станет настоящим праздником футбола.

А вот команда меня в какой-то степени разочаровала. Да, она вроде бы была близка к ничейному исходу с таким грандом, как «Ювентус», но слишком уж невнятными хозяева поля выглядели в атаке. В обороне в целом справились, если не считать эпизода с пропущенным голом, а вот впереди все делалось слишком осторожно: можно и нужно больше смелости".

«Зенит» занимает третье место в группе H (3 очка). Лидирует «Ювентус» (9), вторым идет «Челси» (6), замыкает таблицу «Мальме» (0).