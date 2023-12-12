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Индзаги — о матче с «Реал Сосьедад»: «Нас ждет тяжелое испытание, нам нужно проявить свои сильные стороны»

Алина Савинова
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Реал Сосьедад» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что это будет очень сложный матч против качественной команды, которая за последние несколько лет показала, что хорошо играет как дома, так и на выезде. Чтобы добиться результата, нам нужно будет проявить свои сильные стороны. Мы неплохо стартовали, но наш путь будет очень долгим и полным подводных камней. Мы знаем, что в футболе все происходит быстро. Завтра нас ждет тяжелое испытание против команды, которая, как и мы, проделала хороший путь в Лиге чемпионов», — приводит слова Индзаги пресс-служба клуба.

Матч между «Интером» и «Реал Сосьедад» пройдет 12 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени. Обе команды уже обеспечили себе места плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент клуб из Испании с 11 очками занимает первое место в турнирной таблице группы D. Команда Индзаги с таким же количеством очков располагается на второй позиции.

Источник: https://www.inter.it/it/notizie/conferenza-stampa-inzaghi-darmian-inter-real-sociedad
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
Симоне Индзаги
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