Имеющий гражданство РФ Ондуа пропустит матч ЛЧ из-за проблем с британской визой

Камерунский футболист швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, пропустит первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Рейнджерс» из-за проблем с британской визой.

«В Шотландию с командой не лечу. Не удалось получить визу. Желаю команде проявить себя на максимум. Удачи, парни, жду вас дома», — написал футболист в своих социальных сетях.

Клуб подтвердил проблемы с визой Ондуа.

«Виза ему до сих пор не выдана британскими властями, игрок не едет в Глазго. Значительных усилий, предпринятых клубом и игроком, в том числе в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось недостаточно. Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает игрока, а команде по неспортивным причинам придется играть без важного футболиста в составе», — говорится в заявлении «Серветта».

27-летний игрок родился в Камеруне, но с детства жил в России. Ондуа выступал за ЦСКА, «Зарю», «Анжи», «Вайле» и «Ганновер».

Матч «Серветт» — «Рейнджерс» пройдет в Глазго 9 августа и начнется в 21:45 мск.