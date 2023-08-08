Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 23:19

Имеющий гражданство РФ Ондуа пропустит матч ЛЧ из-за проблем с британской визой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Камерунский футболист швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, пропустит первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Рейнджерс» из-за проблем с британской визой.

«В Шотландию с командой не лечу. Не удалось получить визу. Желаю команде проявить себя на максимум. Удачи, парни, жду вас дома», — написал футболист в своих социальных сетях.

Клуб подтвердил проблемы с визой Ондуа.

«Виза ему до сих пор не выдана британскими властями, игрок не едет в Глазго. Значительных усилий, предпринятых клубом и игроком, в том числе в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось недостаточно. Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает игрока, а команде по неспортивным причинам придется играть без важного футболиста в составе», — говорится в заявлении «Серветта».

27-летний игрок родился в Камеруне, но с детства жил в России. Ондуа выступал за ЦСКА, «Зарю», «Анжи», «Вайле» и «Ганновер».

Матч «Серветт» — «Рейнджерс» пройдет в Глазго 9 августа и начнется в 21:45 мск.

Источник: https://servettefc.ch/gael-ondoua-prive-de-deplacement-a-glasgow/
Гаэль Ондуа
Футбол
ФК Рейнджерс
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — удивительный лидер. Он взял меня под свое крыло»
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Сбившего насмерть женщину курьера заключили под стражу в Москве
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перенесенный матч Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо» состоится 19 августа
Новости
RSS RSS
Все новости