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8 августа, 23:49

ПСВ победил «Штурм» в первом матче отбора Лиги чемпионов, «Арис» проиграл «Ракуву»

Руслан Минаев
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ПСВ дома обыграл «Штурм» в первом матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов — 4:1.

В составе нидерландского клуба забивали Исаак Бабади, Люк Де Йонг (дубль) и Ибрахим Сангаре. У австрийского клуба единственный мяч на счету Йона Станковича.

Ответная игра состоится 15 августа. Победитель встретится с лучшей командой в паре «Рейнджерс» — «Серветт».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
08 авг, 21:30. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
4:1
Штурм

«Арис» в гостях проиграл «Ракуву» — 1:2. Ответная игра пройдет 15 августа. Победитель сыграет с лучшей командой в паре «Копенгаген» — «Спарта».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
08 авг, 21:00. Municipal Football Stadium Rakow (Ченстохова)
Ракув
2:1
Арис Л
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
08 авг, 21:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
0:0
Спарта П
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
08 авг, 21:45. Torsvollur (Торсхавн)
Клаксвик
2:1
Мольде

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арис (Лимасол)
ФК ПСВ
ФК Штурм
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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