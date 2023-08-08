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Сегодня, 19:03

Перенесенный матч Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо» состоится 19 августа

Мария Гусева
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Первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо» пройдет в субботу, 19 августа, сообщает пресс-служба УЕФА.

Игра должна была пройти сегодня, 8 агуста. Встреча была перенесена из-за драки фанатов.

Ранее стало известно, что 22-летний болельщик АЕКа был убит в результате драки между фанатами. Болельщик греческой команды получил несколько ножевых ранений и погиб в больнице.

Болельщикам «Динамо» было запрещено приезжать на игру в Грецию, но более 150 фанатов прилетели на матч.

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