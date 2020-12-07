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Икарди, Сарабия и Бернат не помогут «ПСЖ» в матче с «Истанбулом»

19:07
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Форвард Мауро Икарди, полузащитник Пабло Сарабия и защитник Хуан Бернат пропустят матч «ПСЖ» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» пройдет во вторник, 8 декабря. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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