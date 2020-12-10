Игроки «ПСЖ» подарили Вебо футболку со своими автографами

Футболисты «ПСЖ» после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбулом» (5:1) сделали подарок помощнику тренера турецкого клуба Пьеру Вебо. Ему вручили футболку парижского клуба с автографами игроков.

Le Pr?sident Nasser Al-Khela?fi a remis ? Pierre Webo un maillot d?dicac? par l'ensemble de l'?quipe ? l'issue de la rencontre. ???#NoToRacism pic.twitter.com/mkdWmOC775 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 9, 2020

Накануне на исходе первого тайма резервный арбитр Себастьян Колцеску произнес фразу «черный парень» в отношении Пьера Вебо, который высказал негодование подобным отношением. После 10 минут прений и разбирательств клуб из Стамбула покинул поле, а встреча была прервана. Игра была доиграна на следующий день.