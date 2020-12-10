Игроки «ПСЖ» подарили Вебо футболку со своими автографами
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Футболисты «ПСЖ» после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбулом» (5:1) сделали подарок помощнику тренера турецкого клуба Пьеру Вебо. Ему вручили футболку парижского клуба с автографами игроков.
Накануне на исходе первого тайма резервный арбитр Себастьян Колцеску произнес фразу «черный парень» в отношении Пьера Вебо, который высказал негодование подобным отношением. После 10 минут прений и разбирательств клуб из Стамбула покинул поле, а встреча была прервана. Игра была доиграна на следующий день.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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