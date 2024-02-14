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14 февраля, 05:20

Кроос: «Матч мог сложиться в пользу как одной, так и другой команды»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу над «Лейпцигом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сольный проход решил судьбу сегодняшней встречи. Матч мог сложиться в пользу как одной, так и другой команды. В первом тайме «Лейпциг» лучше контролировал ситуацию, во втором уже мы владели преимуществом. В итоге гол Диаса стал ключевым. Этот момент решил исход матча в нашу пользу», — цитирует пресс-служба УЕФА Крооса.

Ответный матч состоится в Мадриде 6 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Игроки &laquo;Реала&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Лейпцига&raquo;. «Реал» справился без Беллингема. В Лейпциге все решил гениальный гол Браима Диаса
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039914--leipzig-vs-real-madrid/
Тони Кроос
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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