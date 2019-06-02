"Играли против соперника топ-класса". "Ливерпуль" поблагодарил "Тоттенхэм" после финала ЛЧ

Официальный Твиттер "Ливерпуля" назвал тяжелым матч финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:0).

Счет в игре на второй минуте открыл нападающий Мохаммед Салах, а форвард Дивок Ориги установил окончательный результат на 87-й.

– Это была тяжелая игра против соперника топ-класса. "Ливерпуль" хочет сказать спасибо "Тоттенхэму" и всем болельщикам за фантастический финал ЛЧ в Мадриде, – написано в заявлении пресс-службы "Ливерпуля".

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