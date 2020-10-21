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«Хотелось бы победить». Тренер «Краснодара» — о ничьей с «Ренном»

00:12
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Тренер «Краснодара» Артур Оленин, руководящий командой в матче Лиги чемпионов, подвел итоги встречи против «Ренна» (1:1).

Отметим, главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев пропустил матч из-за ангины.

— Хочу поздравить ребят за хорошо проведенную игру, — сказал Оленин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Результат ничейный, хотелось бы победить. Нельзя сказать, что мы недовольны, хороший результат.

Для нас это историческое событие, праздник. Мы хотели как можно успешнее выступить в первой игре, наверное, у нас получилось. Мы будем стараться с каждой встречи играть лучше.

Мы говорили игрокам, что надо быть смелыми, выполнять тренерскую установку, быть дисциплинированными, не бояться. Нужно получать удовольствие от игры.

С Мусаевым держали связь через телефон. После матча еще не общались.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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