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Хосеп Гвардьола: «Должно случиться чудо, чтобы Агуэро сыграл с «Манчестер Юнайтед»

17:22
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сказал, что форвард команды Серхио Агуэро пропустит не только матч Лиги чемпионов с «Шахтером», но и ближайшие матчи чемпионата Англии, в том числе против «Манчестер Юнайтед».

— Серхио Агуэро, к сожалению, пропустит минимум неделю. А Родри и Давид Сильва смогут сыграть (с «Шахтером» — прим. «СЭ»), — цитирует Гвардьолу сайт каналов «Футбол 1/2». — Конечно, хорошо, чтобы все игроки выступали. Но я всем советую не думать о массажном кабинете, у нас достаточно хороших игроков, которые нам предоставят дополнительные козыри. Поэтому не надо думать о будущем, а исключительно о предстоящей игре. Я не считаю, что у нас есть проблемные позиции из-за отсутствия игроков. Нет смысла жаловаться, нужно находить решение. Сыграет ли Агуэро с «Манчестер Юнайтед»? Должно свершиться чудо, чтобы это произошло. Думаю, что нет.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 7 декабря.

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https://footballua.tv/news/76101-aguero-rodri-david-silva-gvardiola-rasskazal-o-kadrovyh-poteryah-man-siti-pered-matchem-s-shahterom

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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