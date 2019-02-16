Хосеп Гвардьола: "Было ошибочно превозносить "МЮ" и думать, что они лучше "ПСЖ"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что со стороны журналистов было ошибочно превозносить "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле Гуннара Сульшера. "Красные дьяволы" уступили "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).

- Большая ошибка - верить, что вы лучше, чем кто-либо, - приводит слова Гвардьолы в своем Твиттере ирландский журналист Кевин Палмер. - Было ошибкой превозносить "МЮ" и говорить, что они лучше, чем "ПСЖ". Вы видели, что произошло.

Ответный матч между "ПСЖ" и "МЮ" пройдет 6 марта в Париже.

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