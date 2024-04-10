Гвардиола: «Сити» начал матч хорошо, но играть против «Реала» крайне тяжело»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Реалом» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы начали хорошо, но играть против мадридцев крайне тяжело, потому что защищаются они очень хорошо, а скорость их атак невероятна. Так что всегда пропускаешь контрвыпады, и это не поддается никакому контролю», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».