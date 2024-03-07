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7 марта, 21:11

Булыкин: «Можно выделить закономерность, что «Реал» выигрывает матчи или тяжело, или на фарте»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на выход «Реала» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Я думаю, «Реал» был не в своей хорошей форме, из-за чего сложились трудности. Если посмотреть, как у «Реала» получаются игры, то можно вынести закономерность, что они или тяжело, или на фарте выигрывают игры. Поэтому Мбаппе им придется ко двору. А так, много мы игр видели «Реала», где команда на волевых или на фарте выигрывала встречу. Игры забываются, а результат остается, что для мадридцев самое главное. Я уверен, у команды еще будут суперигры, которые все забудут о той плохой игре, тем более результат был добыт», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Реал» сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр (2:1) вышел в четвертьфинал турнира.

Источник: Vprognoze
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Реал
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