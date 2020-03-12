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Холанн заявил, что «Боруссии» не хватало болельщиков

08:59
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн рассказал о причинах поражения от «ПСЖ» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команда покидает турнир. Из-за опасности заражения коронавирусом игра проходила при пустых трибунах.

— Мы знали, что придется сложно, но сыграли все равно отнюдь не лучшим образом, — цитирует норвежца официальный сайт УЕФА. — Нам действительно не хватало наших болельщиков. Хотя это не может послужить оправданием нашей игре.

ПСЖ — Боруссия Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027130/

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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