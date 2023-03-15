Холанн: «У меня туман сейчас в голове, и даже не могу вспомнить голы»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу над «Лейпцигом» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Грандиозный вечер. Очень горжусь тем, что играю в Лиге чемпионов, — люблю этот турнир, как всем известно. Пять голов, победа со счетом 7:0 в рамках этого турнира... Я очень счастлив. У меня туман сейчас в голове, и даже не могу вспомнить голы. Помню, что бил, не задумываясь. Я так устал после всех этих празднований. Мы работали над прессингом на вчерашней тренировке. Особенно учитывая то, что играем дома, мы должны были оказывать давление, должны были бегать. У нас очень хорошо получается, перехватив мяч, идти с ним вперед, особенно когда его ведет к воротам Кевин де Брейне», — цитирует пресс-служба УЕФА Холанна.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому английская команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.