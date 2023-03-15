Форсберг — о поражении от «Манчестер Сити»: «Нам нужно быть честными: шансов не было»

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Чувствую себя нехорошо. Не хочу искать оправданий. Больно. «Сити» успешно провел матч — это фантастическая команда. Нам нужно быть честными: шансов не было», — цитирует пресс-служба УЕФА Форсберга.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому английская команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.