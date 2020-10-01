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«Выбирать не приходится». Газинский — о жеребьевке Лиги чемпионов

09:31
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что «быкам» уже нет разницы, против кого играть.

«На этой стадии не бывает простых соперников. Кто-то говорил, что мы не пройдем ПАОК, но сейчас «Краснодар» в группе Лиги чемпионов. Кого хотелось бы в соперники? Выбирать не приходится. Это уже зависит не от нас. А пока все мысли о матче чемпионата с «Динамо», — сказал Газинский в интервью клубной пресс-службе.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск)

Дополнительная информация:

https://youtu.be/SDU2B4_Lfq8

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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