Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил, что «быкам» уже нет разницы, против кого играть.

«На этой стадии не бывает простых соперников. Кто-то говорил, что мы не пройдем ПАОК, но сейчас «Краснодар» в группе Лиги чемпионов. Кого хотелось бы в соперники? Выбирать не приходится. Это уже зависит не от нас. А пока все мысли о матче чемпионата с «Динамо», — сказал Газинский в интервью клубной пресс-службе.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск)