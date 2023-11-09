Хейлунн: «Если не смотреть на результат, думаю, «МЮ» неплох сыграл»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн прокомментировал поражение от «Копенгагена» (3:4) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо начали, контролировали игру. Если не смотреть на результат, думаю, мы неплохо сыграли. Но мы немного отключились, и они поверили в себя. Я знаю, как зрители могут помогать команде здесь, это придало им импульс», — цитирует пресс-служба УЕФА Хейлунна.

«Копенгаген» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов и с 4 очками поднялся на 2-е место в группе А. «Манчестер Юнайтед» идет последним — 3 очка.