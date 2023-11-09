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Бос: «ПСВ будет бороться за второе место с «Лансом» и «Севильей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер ПСВ Петер Бос прокомментировал победу над «Лансом» (1:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Арсенал» находится на другом уровне в нашей группе, но если посмотреть на этот матч, то это хороший пример для других команд. Наши силы равны, как вы могли видеть по ходу матча. Мы будем бороться за второе место с «Лансом» и «Севильей». Не будем усложнять и говорить про «Арсенал» — они просто на другом уровне. А вот битва между остальными тремя командами будет очень интересной», — цитирует пресс-служба УЕФА Боса.

ПСВ набрал 5 очков и поднялся на 2-е место в группе B, опередив «Ланс», у которого тоже 5 очков.

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039143--psv-vs-lens/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ланс
ФК ПСВ
Петер Бос
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