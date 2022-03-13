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Сегодня, 12:29

Бруну Фернандеш может пропустить матч с «Атлетико» из-за болезни

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пропустил матч 29-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:2) из-за болезни, сообщает The Athletic.

Участие хавбека «Ман Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» также находится под вопросом.

В этом сезоне 27-летний португалец провел 36 матчей за «МЮ», забил 9 голов и отдал 13 результативных передач.

«Юнайтед» сыграет с «Атлетико» во вторник, 15 марта. Первая встреча в Испании закончилась со счетом 1:1.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Бруну Фернандеш
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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