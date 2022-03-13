Бруну Фернандеш может пропустить матч с «Атлетико» из-за болезни

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пропустил матч 29-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:2) из-за болезни, сообщает The Athletic.

Участие хавбека «Ман Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» также находится под вопросом.

В этом сезоне 27-летний португалец провел 36 матчей за «МЮ», забил 9 голов и отдал 13 результативных передач.

«Юнайтед» сыграет с «Атлетико» во вторник, 15 марта. Первая встреча в Испании закончилась со счетом 1:1.