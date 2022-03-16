Хаверц высказался об ответном матче «Челси» с «Лиллем»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».

«Я доволен своим выступлением в последних нескольких матчах, но как футболист ты всегда голоден и хочешь большего. Поэтому хочу играть более стабильно и надеюсь, что смогу сыграть так в предстоящем матче», — приводит слова Хаверца официальный сайт УЕФА.

Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Челси». Ответный матч пройдет во Франции 16 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.