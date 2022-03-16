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Сегодня, 09:09

Хаверц высказался об ответном матче «Челси» с «Лиллем»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».

«Я доволен своим выступлением в последних нескольких матчах, но как футболист ты всегда голоден и хочешь большего. Поэтому хочу играть более стабильно и надеюсь, что смогу сыграть так в предстоящем матче», — приводит слова Хаверца официальный сайт УЕФА.

Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Челси». Ответный матч пройдет во Франции 16 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033911--losc-vs-chelsea/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Челси
Кай Хаверц
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