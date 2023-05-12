Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 16:18

Гвардиола рассказал, в какой форме находится Холанн перед ответным матчем с «Реалом»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, в какой форме сейчас находится форвард Эрлин Холанн. 22-летний норвежец не забивал в двух последних матчах своей команды.

«Холанн в хорошей форме, он бы не провел такой интенсивный матч в Мадриде, если бы был уставшим. Думаю, с ним все хорошо. Он способен еще многое дать команде в этом сезоне», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

17 мая состоится ответная полуфинальная игра Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Первый матч команд завершился со счетом 1:1.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку
Российские военнослужащие спасли в Артемовске семью с новорожденным
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/2 финала: шаг до финала в Стамбуле
В УЕФА заявили, что финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Лиссабон из-за беспорядков в Турции
Агуэро: «Не понимаю, что происходит с «Реалом» в ЛЧ. Они тренируются только ради нее»
Игра «Милана» — катастрофа. Как же жаль, что против «Интера» в ЛЧ бьется не «Наполи»
Камоцци — о поражении «Милана»: «Отсутствие Леау сыграло важную роль»
В 34 года Мхитарян тащит «Интер» в финал Лиги чемпионов. После переезда в Милан в нем видели игрока ротации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В УЕФА заявили, что финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле
Новости
RSS RSS
Все новости