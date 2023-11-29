Хау раскритиковал назначение пенальти в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).

«Я все еще пытаюсь смириться. Я чувствую себя очень плохо, но в то же время очень доволен тем, что игроки показали. Их преданность делу, исполнение... Мы использовали свою удачу. В конце концов, мне не повезло, я не думал, что это был пенальти. В этих повторах не учитывается то, как быстро летит мяч. Сначала он попадает ему в грудь. Если сначала он попадает в руки, это все равно не пенальти, потому что мяч близко. Это не пенальти, когда мяч сначала попадает ему в грудь, а затем в руку, которая находится низко. Очевидно, я не могу выразить свои сокровенные мысли, так как у меня будут проблемы. До этого момента арбитр судил хорошо», — приводит слова Хау BBC Sport.

Счет на 24-й минуте открыл Александр Исак. Ничью для хозяев спас гол Килиана Мбаппе. 24-летний француз реализовал пенальти на 90+8-й минуте.

«ПСЖ» (7 очков) остался на втором месте в группе F. «Ньюкасл» (5) идет третьим в квартете.

В решающем туре парижане на выезде сыграют с «Боруссией», которая уже гарантировала себе выход в плей-офф, а «сороки» на своем поле примут «Милан». Обе игры пройдут 13 декабря.